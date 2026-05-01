«Крылья Советов» — «Спартак»: прогноз Романа Павлюченко на игру 28-го тура РПЛ

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Крылья Советов» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 1.64.

«Спартак» едет на выезд, и здесь, конечно, надо понимать ситуацию. Красно-белые борются за третье место, а «Крылья Советов» — за выживание. Поэтому уровень команд и подбор игроков всё-таки разные. Но при этом матч лёгким для «Спартака» точно не будет. Примерно такая же история была недавно в Нижнем Новгороде с «Пари НН»: проигрывали, потом сравняли и в итоге вырвали победу.

Думаю, в Самаре для «Спартака» может получиться похожая игра. «Крылья Советов» дома будут биться, прессинговать, цепляться за каждый мяч. Им нужны очки, чтобы выбраться из этой тяжёлой ситуации, а команда, которая борется за выживание, всегда опасна вдвойне. Поэтому просто так «Спартаку» точно ничего не отдадут.

Но мастерство красно-белых, наверное, всё-таки сыграет свою роль. У «Спартака» сильнее подбор футболистов, особенно в атаке, и именно индивидуальный класс может решить исход матча. Будут два-три моментика — думаю, «Спартак» их реализует. Команда сейчас на ходу, последние матчи смотрится очень хорошо, и по уровню на сегодняшний день она сильнее «Крыльев Советов».

Если смотреть ещё и на последние очные встречи, «Спартак» уверенно играет против «Крыльев Советов» — и дома, и на выезде. Для красно-белых это достаточно удобный соперник. Да, в Самаре будет непросто, но такие матчи, если команда хочет зацепиться за третье место, нужно забирать», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».