«Локомотив» — «Динамо»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата России

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.92.

«Московское дерби, немножко, может быть, поблекшее с точки зрения смысла, потому что и «Локомотив» уже за первые места не борется, и «Динамо», конечно, после чудовищного первого круга ни за что не борется. У «Динамо» ещё остаётся Кубок России, и я думаю, что они серьёзно готовятся к кубковому матчу в Краснодаре. Здесь они, возможно, даже где-то и пожертвуют игрой чемпионата, хотя расхолаживать команду большим количеством перестановок в России опасно.

В целом, мне кажется, и у тех, и у других всё не очень хорошо сейчас с обороной, и вратарская линия тоже вызывает некоторые сомнения. Во всяком случае они отличаются этим от того же «Зенита» или «Краснодара» в худшую сторону. Я думаю, что здесь надо ставить на голы и абстрагироваться от результата. В первом круге команды выдали какое-то безумие: со счётом 5:3 «Локомотив» тогда победил. Сейчас, наверное, такого уже не будет, потому что у «Динамо» и тренер другой, и принципы игры другие. Тем не менее вариант «обе забьют и тотал больше 2.5» с коэффициентом 1.92 мне нравится здесь больше всего», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».