«Локомотив» — «Динамо»: прогноз Михаила Моссаковского на встречу РПЛ

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо».

Ставка: ТБ 4.5 ЖК за 1.76.

«Игра, которая в первую очередь имеет значение для «Локомотива». Команда всё ещё борется за тройку, и в тяжёлом расписании ей необходимо цепляться за победу против «Динамо», чтобы сохранять надежду на медали. В клубе меняется конфигурация, и Михаилу Галактионову, несмотря на продленный контракт, важно подтверждать результат. Для «Локо» третье место в нынешней ситуации было бы отличным итогом по принципу цена-качество. Осень команда провела мощно, как и в прошлом сезоне, но весной немного просела, и сейчас важно возвращать кондиции.

«Динамо» же в первую очередь готовится к Кубку. Главная игра для динамовцев на финальном отрезке сезона — ответный матч против «Краснодара». Встреча с «Локомотивом» будет, с одной стороны, генеральной репетицией, а с другой — матчем, где нужно распределять силы. Мы уже видели эксперименты в прошлом туре: после травм вернулись Чавес и Майсторович, два матча подряд в старте выходит Глебов. Команда постепенно заводит игроков, которым нужно набирать тонус.

У «Локомотива» вернётся Руденко, которого явно не хватало против «Крыльев». В Самаре у команды многое не получалось, и в итоге случилось сенсационное поражение. Здесь результат снова необходим, но игра наверняка будет сложной и нервной. Эта нервозность уже отражается в карточках: в последних пяти матчах «Локомотив» стабильно пробивал с соперниками отметку в пять жёлтых. Были игры с семью карточками, а против «Зенита» — вообще 12.

«Динамо» по карточкам выглядит по-разному, но в трёх из пяти последних матчей нужный тотал тоже пробивался. Судит Евгений Кукуляк, у которого средний показатель около 4.3-4.4 жёлтых за игру. С учётом текущей нервозности «Локомотива» и важности матча думаю, что команды доберутся до пяти карточек», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».