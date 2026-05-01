«Ак Барс» — «Металлург»: прогноз Владимира Гучека на матч Кубка Гагарина

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Ак Барс» — «Металлург».

Ставка: ничья за 3.98.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
01 мая 2026, пятница. 15:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Матч «Ак Барс» — «Металлург» 1 мая можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

«В третьем матче казанцев и магнитогорцев хозяева смогли быстро добиться необходимого преимущества. Коллектив Анвара Гатиятулина при минимальном количестве бросков смог вести после первого игрового отрезка 2:0. Во втором периоде он укрепил перевес, а затем подтащил голкипер. В целом в данной серии кто первый забрасывает, тот и побеждает. «Ак Барс» умеет отстаивать своё преимущество.

А вот «Металлургу» стоит больше обращать внимания на реализацию своих моментов. Андрей Разин на пресс-конференции после третьей встречи говорил, что его команда действовала относительно неплохо. Тем более главный тренер магнитогорцев умеет перестраивать игру своей команды, что он уже продемонстрировал во всей красе во втором матче.

В четвёртой встрече «Металлургу» максимально важно победить, чтоб не отпустить соперника слишком далеко по счёту в серии и вернуться на родной лёд при равенстве. Однако уверенности в том, что Магнитогорск сумеет добиться необходимого результата в основное время, нет. «Металлург», конечно, сможет показать себя с другой стороны после неудачно сложившегося матча №3. Однако «Ак Барс» дома крайне силён и вряд ли отдаст матч в основное время. Всё сведётся к первому овертайму в данном противостоянии», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

