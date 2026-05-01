«Ак Барс» — «Металлург»: прогноз Артура Хайруллина на игру плей-офф КХЛ

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч «Ак Барс» — «Металлург».

Ставка: победа «Металлурга» в матче за 1.98.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
01 мая 2026, пятница. 15:00 МСК
Ак Барс
Казань
1-й период
0 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск

«Ак Барс» выиграл в третьем матче полуфинальной серии у «Металлурга» и вышел вперёд в противостоянии. Главным героем стал нападающий четвёртой тройки Дмитрий Кателевский, оформивший дубль. До этого он в нынешнем плей-офф не забивал. Стоит отметить и его партнёра по тройке Алексея Пустозёрова, который ассистировал при обеих шайбах.

Прекрасную игру провёл основной вратарь казанцев Тимур Билялов, несколько раз спасавший команду в сложнейших ситуациях. При этом и Илью Набокова нельзя обвинить в трёх пропущенных шайбах — выручить там было практически невозможно.

Устроивший шоу на пресс-конференции после второго матча главный тренер «Металлурга» Андрей Разин был краток — его речь и ответы на несколько вопросов не заняли и одной минуты. При этом нельзя сказать, что тренер был разозлён — скорее предпочёл не концентрироваться на околохоккейных вещах.

Магнитогорцы в целом действительно играли классно, но их подвели индивидуальные ошибки, которых обычно удаётся избежать. Думаю, что в четвёртом матче Разин сможет подкорректировать неправильные моменты, а гости сравняют счёт в серии. Ставлю на итоговую победу уральцев в матче», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

