«Монреаль» — «Тампа»: прогноз Дарьи Мироновой на матч Кубка Стэнли

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч «Монреаль» — «Тампа».

Ставка: победа «Монреаля» в матче за 1.87.

«Лайтнинг» провели свой худший матч в серии. Сложно представить, за счёт чего они смогут снова сравнять счёт и вернуться домой на седьмую игру. Поможет лишь чудо. Провальные первые периоды стали нормой для «молний», как и то, что Купер томит одного из самых полезных игроков команды Кори Перри на скамейке. В пятом матче шустрый и дерзкий ветеран провёл на льду меньше семи минут. При этом на пятаке «Монреаля» некому копать, никто не закрывает вратаря, да и заступаться за партнёров некому. Зато как бы ни создавали проблемы и ни проваливались защитники — они не уходят со льда. Ни глубины, ни грамотной игры в обороне за сезон не прибавилось. Линию никак не укрепили в период плей-офф. Сергачёва и Стэмкоса давно убрали, а спустя два-три года эти решения кусают команду за бока.

Андрей Василевский вытаскивал сложные шайбы, но три нелепых гола в Тампе команда оформила сама себе. Он по-прежнему будто в режиме изоляции от полевых, которые часто бросают его одного зачищать и пятак, и ошибки партнёров. Вот и в среду никто не подстраховал вратаря после первых сейвов в двух случаях. Российский вратарь держал команду на плаву на протяжении пяти игр, но «Монреаль» быстрее, увереннее и больше хочет победить. «Канадиенс» показали, что с такой «Тампой» могут справиться и в большинстве, и при игре 5 на 5. «Молнии» всё время ищут розыгрыш вместо бросков или отдают передачи на закрытого Кучерова. Канадский клуб бросает при любой возможности и с любой позиции.

В важном для «Лайтнинг» пятом матче не было лидерства, энергии и тренерских изюминок. Джон Купер давно проиграл эту гонку. Дома «Монреаль» выпрыгнет из штанов, чтобы закрыть серию и готовиться дальше. Работают все детали, и тащит вратарь. Не забываем, что шестая встреча пройдёт на самом громком и большом хоккейном стадионе Северной Америки. У хозяев на руках все карты — физическая доминация, скорость, дерзость, и, в отличие от регулярки, они идут ровно в первом раунде плей-офф. Да, в этой серии многое складывается слишком просто для «Канадиенс», но команда выглядит единым целым и бьётся за тренера. Это важный фактор, особенно на своей территории», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».