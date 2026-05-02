Определён фаворит матча «Балтика» — «Рубин»

2 мая состоится матч 28-го тура чемпионата России по футболу «Балтика» — «Рубин». Игра пройдёт в Калининграде на «Ростех Арене», стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Балтики» предлагается с коэффициентом 2.02. Победа «Рубина» оценивается коэффициентом 4.00. Ничейный исход можно найти в линии за 3.45.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.60.

На голы в обе стороны дают 2.26. Если в каждом тайме будет забит хотя бы один гол, сыграет коэффициент 2.20.