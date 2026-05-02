Названы шансы «Барселоны» победить «Осасуну» в чемпионате Испании

2 мая состоится матч 34-го тура чемпионата Испании «Осасуна» — «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.50. Победа «Осасуны» оценивается коэффициентом 6.40. Ничейный исход можно найти в линии за 4.80.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.45. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.63.