Стали известны шансы «Арсенала» победить «Фулхэм» в АПЛ

2 мая состоится матч 35-го тура чемпионата Англии по футболу «Арсенал» — «Фулхэм». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.45. Победа «Фулхэма» оценивается коэффициентом 7.40. Ничейный исход можно найти в линии за 4.92.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.77. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.