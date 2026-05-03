Названы шансы «Акрона» отобрать очки у «Краснодара»
3 мая состоится матч 28-го тура чемпионата России по футболу «Акрон» — «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.
Букмекеры отдают преимущество гостям. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.48. Победа «Акрона» оценивается коэффициентом 8.12. Ничейный исход можно найти в линии за 4.23.
При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.77. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75.
