«Динамо» Махачкала — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Ростов».

Ставка: ничья за 2.90.

«Махачкалинское «Динамо» сыграет с «Ростовом», это чрезвычайно важная игра в 28-м туре. Обе команды ведут борьбу, чтобы не попасть в стыки, но махачкалинское «Динамо» так вообще на границе зоны вылета, 24 очка у Махачкалы, всего в двух очках «Пари НН», который перед этим туром сменил главного тренера.

Махачкала играет дома. И все свои победы в этом сезоне динамовцы одержали на своём поле — там они действительно выглядят достаточно убедительно. Про «Ростов» всего этого не скажешь, он как раз дома по весне не выиграл ни одного матча, на выезде была одержана только одна победа — во встрече с «Пари НН».

Редкий, можно сказать, эксклюзивный случай, когда букмекеры оценивают ничейный результат в паре даже выше, чем победу одной из команд. Победа махачкалинского «Динамо» — почти «тройка», 2.95, а ничья оценивается в 2.90. Если посмотреть на турнирные расклады, ничья в целом, наверное, благоприятный результат для тех и для других, но для «Ростова» особенно, потому что он тогда сохранит трёхочковый отрыв от Махачкалы. В случае равенства очков там уже в ход будут идти дополнительные показатели, поэтому «Ростову» кровь из носа нельзя проигрывать в Махачкале, надо биться, бодаться, причём желательно всё-таки это бодание растянуть «Ростову» аж на все 90 минут матча.

У «Ростова» всё же в последних играх явный дисбаланс — первый тайм команда проводит очень хорошо, содержательно, агрессивно и командно, а во втором тайме что-то с ростовчанами случается. Альба сказал, что всё идет от головы, ему надо с этим работать, работать с футболистами. Вот если сумеет достучаться Альба, концентрацию «Ростов» не потеряет, а этого делать нельзя ни в коем случае после перерыва, мне кажется, у гостей хорошие шансы в этом матче не проиграть.

Мой вариант на матч — ничья за 2.90», — приводит слова Генича «РБ Спорт».