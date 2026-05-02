«Динамо» Махачкала — «Ростов»: прогноз Михаила Моссаковского на матч 28-го тура РПЛ

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Ростов».

Ставка: «Динамо» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.65.

«По сути, это стыковой матч в борьбе за выживание. Команды разделяют всего три очка, борьба внизу таблицы обостряется, многие конкуренты уже начинают набирать очки. В данном туре это сделали «Крылья», поэтому значение встречи для обеих команд становится ещё выше. Здесь точно будет максимальная борьба на всех участках поля, игра с повышенной ответственностью.

При этом не жду высокой результативности. У «Ростова» этой весной всего пять забитых мячей, а реализация голевых моментов самая низкая во всей РПЛ. Да, Вадим Евсеев говорит, что его команда старается играть более открыто, чем при Хасанби Биджиеве. И в матче с «Акроном» мы действительно видели трёх номинальных нападающих в стартовом составе: Миро, Агаларова и Мастури. Но Миро в этот раз не будет, это тоже повлияет на атаку.

С учётом проблем «Ростова» и хорошей домашней формы Махачкалы жду преимущества хозяев. Думаю, махачкалинцы, скорее всего, не проиграют. Поэтому логично рассмотреть комбинированный вариант: махачкалинское «Динамо» не проиграет и тотал меньше с запасом. Два-три гола я в этой игре допускаю, но большого количества моментов и открытого футбола здесь ждать не стоит», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».