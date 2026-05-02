«Балтика» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Калининграде

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Балтика» — «Рубин».

Ставка: победа «Балтики» за 1.95.

«Калининградская «Балтика» сыграет второй матч подряд дома, на сей раз с «Рубином». «Балтика» не побеждает уже пять туров кряду и впервые проиграла в сезоне в предыдущем туре, уступив «Акрону» со счётом 0:1. Конечно, это никак не входило в планы Андрея Талалаева. Наверняка был жёсткий разговор с футболистами, что как будто бы рано бросили играть по весне. Но у калининградцев ещё сохраняются шансы на третью строчку. Здесь надо обязательно побеждать, а потом в очном матче с «Локомотивом» в Москве в следующем туре постараться не ударить в грязь лицом. У «Балтики» для этого есть все ресурсы, все возможности, есть качество, отменная функциональная готовность. Чуть-чуть не повезло с «Акроном».

Мне кажется, такой соперник, как «Балтика», очень неудобен для нынешнего «Рубина». Нельзя сказать, что там много изменений произошло по сравнению с работой Рахимова. Не вижу, чтоб Артига их привнёс. Но результат пока на стороне испанского тренера — после поражения в Каспийске в первой игре по весне от махачкалинцев восемь туров подряд «Рубин» не проигрывает. Если посмотреть последние шесть матчей, там встречаются только результаты 0:0, 1:0, 1:1. В общем, с обороной у «Рубина» всё в порядке. Однако сейчас не сыграет капитан команды и лидер Вуячич, поэтому проблемы у казанцев вполне в этом матче могут быть.

Помним, в матче первого круга «Балтика» включила мощные обороты, сыграла по максимуму, «Рубину» вообще шансов не оставила, выиграв со счётом 3:0. Думаю, пора бы «Балтике» прервать серию без побед, а «Рубину», возможно, пора бы и оступиться.

Мой прогноз на матч — победа «Балтики» за 1.95», — приводит слова Генича «РБ Спорт».