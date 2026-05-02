«Балтика» — «Рубин»: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Балтика» — «Рубин».

Ставка: ничья за 3.48.

«Балтика» после трёх матчей подряд с одинаковым счётом 2:2 отправилась в Грозный, а соперником был местный «Ахмат». Матч проходил с внушительным преимуществом гостей, но в первом тайме обе команды так и не забили. После перерыва балтийцы вышли вперёд, но через несколько минут забили в свои ворота. Итог — четвёртая подряд ничья, на сей раз 1:1. Уже на этой неделе команда Андрея Талалаева принимала «Акрон», который борется за выживание. На удивление матч получился равным, обе команды имели неплохие шансы забить, но гости были лучше в реализации и нанесли «Балтике» первое домашнее поражение в нынешнем сезоне РПЛ.

«Рубин» на прошлой неделе играл дважды. Сначала команда Франка Артиги ездила в столицу, где в Петровском парке встречалась с «Динамо». Казанцы смотрелись здорово, если бы не игра Игоря Лещука, могли не просто увезти домой три очка, а нанести хозяевам крупное поражение. Итоговые 1:0 в пользу «Рубина», а дальше в Казань пожаловали армейцы, которые по весне в чемпионате выглядят блёкло. Команды провели развесёлый матч, каждая из них нанесла под 20 ударов по воротам соперника, но забить так не смог в этот вечер никто — ничья 0:0.

Нас ждёт матч команд, где одна не побеждает уже пять туров подряд, а другая — восемь подряд не проигрывает. И всё же встреча пройдёт в Калининграде, где до этой недели «Балтика» не проигрывала в чемпионате страны. «Рубин» набрал отличную форму и попробует не позволить прервать неудачную серию своему сопернику. Жду здесь равную игру и ничейный результат», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».