ЦСКА — «Зенит»: прогноз Константина Генича на центральный матч 28-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч ЦСКА — «Зенит».

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.00.

«Одна из ключевых игр в распределении мест вверху турнирной таблицы пройдёт в Москве между ЦСКА и «Зенитом».

Хромающий на обе ноги по весне ЦСКА, с конфликтами, раздирающими команду изнутри, с большим количеством потерь, травм, непонятные схемы, непонятные решения. Сейчас у ЦСКА проблем выше крыши. Единственный плюс, что в предыдущем туре ЦСКА смог не пропустить впервые в 2026 году, но сама игра оставляла желать лучшего.

«Зенит» бодр, но временами. «Зенит» вообще практически не пропускает. Если ЦСКА сыграет в атаку, то «Зениту» будет очень комфортно.

Сложный матч для прогноза, потому что у ЦСКА впереди финал Пути регионов в Кубке России против «Спартака». Наверное, футболисты думают в первую очередь про этот матч, но и про «Зенит» тоже забывать не стоит.

Дома при своих болельщиках ЦСКА даст бой «Зениту», поэтому на однозначную победу питерцев я бы не ставил. Возьму свой любимый вариант – 2-3 гола в матче», — приводит слова Генича «РБ Спорт».