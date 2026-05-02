ЦСКА — «Зенит»: прогноз Александра Мостового на матч РПЛ в Москве

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч ЦСКА — «Зенит».

«ЦСКА провалил эту весеннюю часть, поэтому, конечно, только все и говорят каждый день, когда уберут Челестини или он уйдёт сам. Это в нашем футболе часто происходит. Мы же видим, у нас тренеров берут чуть ли не каждую неделю. Все лезут и хотят попасть в футбол, потому что футбол — самый быстро зарабатываемый вид спорта, где можешь за месяц заработать и пропасть, как это, в принципе, часто и происходит. И потом все начинают рассуждать, кто прав, а кто виноват.

Меня удивляет, когда люди, конечно, приходят практически ниоткуда. После прихода Челестини сначала все радовались и говорили: «Здорово, здорово, какая свежая идея, какой подход». Потом, как я говорю, несколько игр проиграли — и всё, уже начинаются разговоры об отставке. Хотя понятно, что команда сама по себе сейчас не в лучшем состоянии, тут не только тренер виноват, но в футболе всегда первым спрашивают с него.

При этом у «Зенита» последний шанс, ему нельзя терять, потому что «Краснодар» впереди. И если они здесь ещё потеряют, тогда можно попрощаться с золотом. Поэтому думаю, мотивация у «Зенита» будет сумасшедшая. ЦСКА дома может зацепиться и сыграть на эмоциях, но по ситуации сине-бело-голубым нужнее. Полагаю, здесь может быть 1:1 или 2:1 в пользу «Зенита», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».