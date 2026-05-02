ЦСКА — «Зенит»: прогноз Михаила Моссаковского на матч чемпионата России

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч ЦСКА — «Зенит».

Ставка: голы в обоих таймах — нет за 1.94.

«Ключевая игра с точки зрения борьбы за чемпионство. Кажется, в этой гонке остаются две главные встречи: «Зенит» — ЦСКА и «Динамо» — «Краснодар» в следующем туре. Но этот матч важен ещё и для борьбы за бронзу. Казалось, что ЦСКА уже несколько раз выпадал из гонки за медали, но конкуренты продолжают терять очки: в этом туре их потеряли и «Спартак», и «Локомотив». Поэтому армейцы всё ещё остаются в борьбе, но для этого им необходимо цепляться за результат в игре с «Зенитом», как бы тяжело это ни было.

Состояние ЦСКА весной говорит само за себя: девять очков в девяти турах, хуже по набранным очкам выступают только три команды. Для самих армейцев это антирекорд в XXI веке на таком весеннем отрезке. При этом впереди ещё кубковое дерби, которое во многом определит сезон, и к нему нужно подходить хотя бы с нормальным настроением. Но кадровые проблемы серьёзные: до конца сезона выбыли Акинфеев и Мойзес, не будет Лукина и травмированного Глебова.

У «Зенита» по-прежнему нет Мантуана, но Сергей Семак давно научился обходиться без него. Петербуржцы подходят к матчу фаворитом, и, на мой взгляд, это справедливо. Но лёгкой игры я не жду. И результативной — тоже. Если смотреть в сторону тотала, то скорее в пользу «низа». У «Зенита» в последних пяти матчах не было ни одного «верхового» результата, и ни в одной из этих игр не забивалось три мяча. У ЦСКА последние четыре встречи тоже прошли через тотал меньше 2.5.

Поэтому интересным вариантом выглядит «голы в обоих таймах — нет». Матч вполне может закончиться 0:0, 1:0, 1:1 или с похожим «низовым» счётом. В любом случае, если мы исходим из того, что тотал меньше 2.5 здесь наиболее вероятен, то логично предположить, что как минимум один тайм останется без голов», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».