ЦСКА — «Зенит»: ставка Анатолия Катрича на матч 28-го тура чемпионата России

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч ЦСКА — «Зенит».

Ставка: ничья за 3.65.

«ЦСКА сейчас находится в ужасной форме. Команда не побеждает уже четыре матча, три последних из которых завершились вничью. Берём на заметку. Большой мотивации у москвичей нет. Разве что доказать себе, что они ещё способны сражаться на равных с топ-командами РПЛ. Да и теоретические шансы на третье место у подопечных Челестини всё ещё остаются. «Зенит» же борется за чемпионство, но для первого места ему необходима осечка «Краснодара», которая вряд ли вообще случится. Да, петербуржцы фавориты, но что-то мне подсказывает, что армейцы смогут вытащить в этом матче ничью», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».