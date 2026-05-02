«Комо» — «Наполи»: прогноз Александра Мостового на матч Серии А

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Комо» — «Наполи».

«Очень будет ожесточённая игра, потому что «Комо» впервые в своей истории реально претендует на Лигу чемпионов. Эта команда — открытие сезона. Она играет смело, с удовольствием, без страха и именно за счёт этого добивается результата. Мы часто говорим, что в каждом чемпионате появляется такой коллектив, и в этом сезоне в Италии это как раз «Комо». Они на кураже, у них всё получается, и это делает их опасными для любого соперника.

«Наполи» — уже проверенный боец. Команда с опытом и пониманием, как играть такие матчи, держать дистанцию и забирать нужные очки. За счёт мастерства и структуры они стабильно находятся наверху, и в таких играх это может сыграть ключевую роль. Но при этом «Комо» точно не будет уступать без борьбы, потому что для них это шанс войти в историю и доказать, что они не случайно находятся так высоко.

Думаю, что матч получится очень интересным, с моментами и борьбой. Может быть много напряжения, стыков и эмоций, потому что цена результата огромная для обеих команд. Но за счёт опыта «Наполи», скорее всего, может даже выиграть. Допускаю либо победу «Наполи» 2:1, либо результативную ничью 2:2, потому что обе команды способны забивать и создавать моменты», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».