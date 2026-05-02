«Локомотив» — «Авангард»: прогноз Романа Габдрафикова на игру Кубка Гагарина

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Локомотив» — «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» с форой (0) за 2.16.

«Серия возвращается в Ярославль при 1-3, и по эмоциям понятно желание поставить на «Локомотив»: дома, матч жизни, последний шанс. Но если отрезать романтику и смотреть на то, как именно складывается эта серия, то картинка упрямо ведёт в сторону Омска. Четвёртый матч в Омске — хороший пример. Да, «Локомотив» был живой. В начале третьего периода Ярославль добавил, закрыл хозяев в зоне, заставлял пробрасываться, лез на ворота и нагнетал. Даже 1:0 не выглядели приговором — ощущение спасения у «Локо» было. Но дальше снова сработало то, что мы уже видели в этой серии не раз: «Авангард» выжимает максимум из своих моментов, а «Локомотив» в ключевых эпизодах либо допускает позиционную ошибку, либо не получает спасение там, где оно особенно нужно.

Омск сейчас очень взрослый. В четвёртом матче — ноль удалений, максимальная дисциплина и спокойная работа по счёту. Якупов после игры сказал важное: «Главное — грамотно и дисциплинированно играть в своей зоне, не отдавать ни сантиметр поля». И это ровно то, что «Авангард» делает в этой серии: терпит длинные отрезки без шайбы, но не плывёт, а потом находит свой момент и закрывает матч структурой и вратарём. Серебряков — отдельный фактор, потому что сухарь в таком матче — это не только он, это ещё и то, как полевые помогают, как снимают трафик и не дают добиваний.

Понятно, что в Ярославле «Локомотив» понесётся. Хартли после 0-2 говорил, что команда «старалась, билась», а Исаева назвал «профессионалом с сильным характером». Это тоже важно: «Локо» психологически не развален. Но в такой серии решают не «мы были лучше отрезками», а реализация и надёжность в конкретной секунде. И пока у Омска в этом преимуществе больше.

Жду очень плотный старт, давление «Локомотива» и попытку забрать игру через объём, смены и пятак. Но ещё сильнее жду, что «Авангард» снова сыграет по-взрослому: без лишних эмоций, без удалений, с готовностью терпеть и ждать свой шанс. Если матч снова уйдёт в сценарий «один-два эпизода решают всё», то Омск в таком хоккее сейчас чувствует себя увереннее», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».