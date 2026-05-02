«Локомотив» — «Авангард»: прогноз Владимира Гучека на пятый матч серии плей-офф КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Локомотив» — «Авангард».

«Вот и настал критический момент для «Локомотива», когда сезон находится в шаге от своего завершения. Ярославцы после прекрасного второго периода в третьей встрече противостояния уступили в четвёртом матче. «Авангард» несколько раз был в шаге от пропущенной шайбы, но Никита Серебряков сохранил ворота в неприкосновенности и добыл в том числе своими усилиями третью победу в данной серии. Омские хоккеисты находятся на расстоянии одного выигрыша от попадания в финал Кубка Гагарина впервые за пять лет и первого за 14 лет финала Кубка Гагарина в Омске. «Локомотив» обладает громадным опытом в контексте борьбы именно во встречах на вылет, но тренер у этого коллектива после победного 2025 года поменялся, как раз с ним «Авангард» и брал заветный трофей в 2021-м.

Вся эта историческая справка вряд ли поможет Бобу Хартли пройти команду Ги Буше, но ярославцы не закончат сезон дома в пятой встрече данного полуфинала. Должна появиться вторая серия в этом плей-офф, состоящая хотя бы из шести матчей. «Локомотив» в третьей игре нашёл слабые места в обороне «Авангарда». И если Даниил Исаев начнёт тащить, как он делал это в Омске, у железнодорожников действительно появляются шансы на победу и продолжение серии.

Однако по итоговому результату гадать не будем. Здесь всё может повернуться в разные стороны, качаться ситуация тоже будет от минуты к минуте по ходу встречи. Поэтому прогнозирую малое количество заброшенных шайб, здесь все будут действовать осторожно и даже, наверное, аккуратно», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».