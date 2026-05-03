Стали известны шансы «Ак Барса» закрыть серию с «Металлургом» в пятом матче

3 мая состоится пятый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина «Металлург» — «Ак Барс». Игра пройдёт в Магнитогорске на «Арене-Металлург», стартовое вбрасывание запланировано на 14:00 мск. После четырёх встреч счёт в серии 3-1 в пользу казанцев.

Букмекеры считают небольшим фаворитом «Металлург». Сделать ставку на победу магнитогорцев в основное время предлагается с коэффициентом 2.25. Победа «Ак Барса» оценивается коэффициентом 2.85. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90.

При этом аналитики не ждут закрытого хоккея. Тотал больше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69, а тотал меньше 4.5 шайбы — с коэффициентом 2.18.

Победа «Металлурга» с учётом овертайма идёт за 1.73, итоговый успех «Ак Барса» доступен за 2.15.