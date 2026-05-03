«МЮ» — «Ливерпуль»: определён фаворит матча АПЛ

3 мая состоится матч 35-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» предлагается с коэффициентом 2.41, а победа «Ливерпуля» оценивается коэффициентом 2.98. Ничейный исход можно найти в линии за 3.75.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.42.