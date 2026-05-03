«Сочи» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Сочи» — «Оренбург».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.95.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 14:30 МСК
«Сочи» в этом туре может уже оформить официальный вылет из РПЛ. После трёх побед пришло разочарование в виде поражения от «Динамо» в предыдущем туре (0:2), хотя временами сочинцы смотрелись очень неплохо.

В этом туре «Сочи» играет домашний матч с «Оренбургом», который после двух побед кряду вышел из зоны стыков. И смотрится достаточно убедительно команда Ильдара Ахметзянова: есть хороший баланс, есть достаточно надёжная игра в обороне. Сейчас поувереннее, конечно, оренбуржцы себя чувствуют, наконец-то к финишу чемпионата начали забивать нападающие. Жезус двумя точными ударами головой принёс победу в игре с «Пари НН», а Гедеон Гузина удачно вышел на замену в матче с «Ростовом».

Я думаю, что «Сочи» понимает, что они уже практически вылетели, поэтому нет смысла сидеть сзади, от обороны играть. Они предложат открытый футбол «Оренбургу», который с удовольствием этот футбол, на мой взгляд, поддержит. Жду результативную игру от этого матча и жду, выражаясь «шпилерским» языком, «вершок».

Мой прогноз — «тотал больше 2.5» за 1.95», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

