«Сочи» — «Оренбург»: прогноз Михаила Моссаковского на матч 28-го тура РПЛ

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Сочи» — «Оренбург».

Ставка: «Оренбург» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.90.

«Игру хочется назвать стыковой в борьбе за выживание, но, мне кажется, это не совсем так: «Сочи» от этой борьбы уже почти отцеплен. Математические шансы есть, но дальше у команды «Оренбург», «Зенит» и «Ахмат», и представить, что «Зенит», ведущий борьбу за чемпионство, потеряет очки дома с «Сочи», лично я не могу. Шести очков в матчах с «Оренбургом» и «Ахматом» сочинцам может не хватить даже для стыков, потому что по дополнительным показателям Махачкала всё равно будет выше.

У «Оренбурга» ситуация совсем другая: до спасительной строчки всего одно очко, и команда достаточно прилично выглядит по игре. Важные победы над «Нижним Новгородом» и «Ростовом» как раз были одержаны в стыковых матчах. Плюс появились голы у форвардов: Жезус забил два важнейших мяча «Нижнему», а Гузина отличился с «Ростовом». Это должно добавлять уверенности.

У «Сочи» есть проблемы в обороне: из-за дисквалификаций не сыграют Макарчук и Солдатенков. Поэтому «Оренбург» я вижу командой, которая здесь как минимум не должна уступить. При этом больших щедростей по голам не жду: тотал больше 3.5 у «Оренбурга» этой весной проходил только в игре с «Динамо», а «Сочи» пробивал его в матчах совсем другого типа. Поэтому логичный вариант — «Оренбург» не проиграет и тотал меньше 3.5», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».