«Металлург» — «Ак Барс»: прогноз Владимира Гучека на игру плей-офф КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Металлург» – «Ак Барс».

«После магнитогорских баталий команды переехали в Казань. В столице Республики Татарстан хозяева оказались бесспорно сильнее соперника и дважды переиграли его с одинаковым счётом 4:1. «Ак Барс» дома, конечно, был прекрасен с точки зрения построения хоккея в обороне. Он им славится, и именно за счёт самоотдачи в защитных действиях и терпения подопечные Анвара Гатиятулина визуально достаточно спокойно довели дважды дело до победы.

«Металлург» не выглядел беспомощно, но стало понятно, что к команде Андрея Разина можно подобрать ключи, которые откроют двери в финал данного розыгрыша Кубка Гагарина. Однако дома Магнитогорск будет выглядеть иначе. Он прижат к стенке, один раз оступишься и отправишься отдыхать до начала следующего сезона. «Металлург» уверенно шёл по ходу плей-офф, но в сериях и с «Торпедо», и с «Сибирью» можно было заметить не самую удачную версию магнитогорцев даже в сравнении с ними же самими в данном сезоне.

Теперь Андрей Разин должен настроить свой коллектив на спасение или хотя бы продолжение серии с «Ак Барсом». В серии, где изначально «Металлург» виделся небольшим фаворитом. Поэтому прогнозирую достаточно тяжёлую победу «Металлурга», он сделает всё, чтобы болельщик еще мог поболеть за своих любимцев хотя бы в одной встрече», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».