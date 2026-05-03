Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Металлург» — «Ак Барс»: прогноз Владимира Гучека на игру плей-офф КХЛ

«Металлург» — «Ак Барс»: прогноз Владимира Гучека на игру плей-офф КХЛ
Комментарии

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Металлург» – «Ак Барс».

Ставка: победа «Металлурга» за 2.23.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
03 мая 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«После магнитогорских баталий команды переехали в Казань. В столице Республики Татарстан хозяева оказались бесспорно сильнее соперника и дважды переиграли его с одинаковым счётом 4:1. «Ак Барс» дома, конечно, был прекрасен с точки зрения построения хоккея в обороне. Он им славится, и именно за счёт самоотдачи в защитных действиях и терпения подопечные Анвара Гатиятулина визуально достаточно спокойно довели дважды дело до победы.

«Металлург» не выглядел беспомощно, но стало понятно, что к команде Андрея Разина можно подобрать ключи, которые откроют двери в финал данного розыгрыша Кубка Гагарина. Однако дома Магнитогорск будет выглядеть иначе. Он прижат к стенке, один раз оступишься и отправишься отдыхать до начала следующего сезона. «Металлург» уверенно шёл по ходу плей-офф, но в сериях и с «Торпедо», и с «Сибирью» можно было заметить не самую удачную версию магнитогорцев даже в сравнении с ними же самими в данном сезоне.

Теперь Андрей Разин должен настроить свой коллектив на спасение или хотя бы продолжение серии с «Ак Барсом». В серии, где изначально «Металлург» виделся небольшим фаворитом. Поэтому прогнозирую достаточно тяжёлую победу «Металлурга», он сделает всё, чтобы болельщик еще мог поболеть за своих любимцев хотя бы в одной встрече», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Металлург» — «Ак Барс», пятый матч. Рановато для последнего гвоздя
«Металлург» — «Ак Барс», пятый матч. Рановато для последнего гвоздя
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android