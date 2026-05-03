«Акрон» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Самаре

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Акрон» — «Краснодар».

Ставка: ТМ 3 за 1.80.

«Акрон» после чрезвычайно важной первой весенней победы будет принимать лидера. Просто суперважная победа в плане расклада сил в турнирной таблице была одержана в Калининграде над «Балтикой». И «Акрон» сразу поднялся аж на 10-е место в турнирной таблице, обойдя всех своих конкурентов, включая «Ростов», правда, по дополнительным показателям. 27 очков у «Акрона», и это очень хороший результат. Надо было видеть радость игроков тольяттинского клуба в раздевалке — они как будто выиграли трофей. Но та игра в Калининграде действительно для них была чрезвычайно важной. Через тур «Акрону» ещё предстоит очный домашний матч с «Ростовом». Вот там можно будет все свои вопросы решить. Это будет практически как финал для тольяттинцев. Вылет уже практически не грозит «Акрону», но там можно будет даже миновать стыковые матчи, если удачно против «Ростова» сыграть.

Матч «Акрона» с «Краснодаром» — второй подряд для «Солидарность Самара Арены». В пятницу там встречались «Крылья» и «Спартак». И качество газона будет не лучшим, как мне кажется. «Краснодар» на финише сезона, играя короткой обоймой игроков, понимает, что впереди кубковый матч с «Динамо», поэтому постарается в этом матче одержать победу, что называется, на классе, может быть, не прикладывая максимум усилий.

Я бы рассмотрел вариант победы «Краснодара» через тотал меньше 2.5 или 3.5. Либо же можно сыграть «тотал меньше 3» за 1.8. Я не жду обилия забитых мячей от этой пары сейчас, в концовке чемпионата», — приводит слова Генича «РБ Спорт».