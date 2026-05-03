«Акрон» — «Краснодар»: прогноз Владислава Радимова на игру РПЛ 3 мая

Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч «Акрон» — «Краснодар».

Ставка: «Краснодар» забьёт свой первый гол во втором тайме за 3.20.

«Краснодар» забьёт свой первый гол во втором тайме. В первой половине «Акрон» сыграет осторожно, и у «Краснодара» не будет много моментов. А после перерыва «Краснодар» добавит и будет форсировать игру, потому что ему надо выигрывать.

Второе: «Акрон» подаст больше 4.5 углового, коэффициент 2.60. У клуба хорошее поле, я был в Самаре и видел. Почему бы дома ему не набрать пять угловых? Тем более если «Краснодар» поведёт в счёте, то «Акрону» придётся атаковать. Там есть Дзюба, а на флангах играют молодые футболисты.

И третий вариант: гол в последние 15 минут матча. Я думаю, что обе команды способны и пропустить, и забить в концовке», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».