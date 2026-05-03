«Акрон» — «Краснодар»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата России

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Акрон» — «Краснодар».

«Акрон» сейчас, можно сказать, выцарапал игру у «Балтики». У «Балтики», которую многие приближённые расхваливают. Всегда говорю, что нужно спокойно к этому относиться. Да, молодцы, играют хорошо, но посмотрим, где они будут в конце. Вот сейчас они в концовке и застопорились. Это тоже нормально, потому что весь сезон на одном дыхании пройти очень сложно, тем более когда все уже изучили, как с тобой играть.

Они и так сделали прекрасное дело, находятся наверху. Всегда, как говорю, бывает такая команда, которая удивляет, выстреливает и держится за счёт эмоций, порядка и самоотдачи. История «Балтики» похожа немного на историю с «Комо» в чемпионате Италии. Но рано или поздно глубина состава и класс начинают сказываться, особенно на финишной прямой, когда давление становится совсем другим.

Но в этом матче, конечно, «Краснодар» должен брать свои очки. Потому что сейчас очки важны, все матчи похожие по значимости, права на ошибку почти нет. Если хочешь бороться за чемпионство, такие игры нужно забирать, даже если тяжело. «Акрон» может упереться и побороться, но по классу и задачам преимущество за «Краснодаром». Думаю, «Краснодар» должен выиграть где-то со счётом 2:1», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».