«Ахмат» — «Пари НН»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Грозном

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Ахмат» — «Пари НН».

Ставка: обе забьют за 1.85.

«Закроется тур матчем в Грозном между «Ахматом» и «Пари НН». Неожиданная отставка Алексея Шпилевского случилась после прошлого матча нижегородцев, неожиданная не по своей сути, а по времени. Всё-таки за три тура до конца мало кто предполагал, что Шпилевский останется без работы. Но вот так произошло: Шпилевский в «Пари НН» — это уже история. Новый тренер Вадим Вячеславович Гаранин уже приступил к своим обязанностям. Дебютная для него игра будет с «Ахматом».

Пять туров подряд «Ахмат» не побеждает. Он действительно очень неплохо вошёл в весенний отрезок, смотрелась команда Черчесова достаточно бодро и уверенно. Но вот в последних матчах и атака начала хромать, да и оборона действует не очень убедительно. Учитывая, что никакой результат не довлеет над «Ахматом», думаю, грозненцы постараются дома сыграть агрессивно, нагло. Постарается «Ахмат» прервать эту серию. У Черчесова особо никогда не было проблем с мотивацией. Несмотря на то, что Нижнему Новгороду очень нужны очки, Черчесову вообще, как кажется, на это плевать.

Гаранин — тренер, который ставит атакующий футбол, редко играет от обороны. Здесь «Пари НН» будет играть, уже зная, как проведёт свой матч «Динамо» Махачкала. Глядя на турнирную таблицу, можно сказать, что нижегородцам ничья может и не помочь, им нужна только победа. Календарь очень непростой: в следующем туре ЦСКА, в последнем — «Рубин» на выезде. Поэтому здесь «Пари НН» надо рисковать, лезть вперёд, забивать, выигрывать.

Поэтому думаю, игра будет весёлой и результативной. Обе забьют за 1.85 — мой прогноз на матч», — приводит слова Генича «РБ Спорт».