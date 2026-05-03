«Ахмат» — «Пари НН»: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Ахмат» — «Пари НН».

Ставка: «Пари НН» не проиграет за 1.84.

«Ахмат» в 22-м туре обыграл на своём поле «Ростов» и, казалось, уже гарантировал себе прописку в элите нашего футбола на следующий сезон. С тех пор прошло уже пять матчей, команда Станислава Черчесова ни разу не победила — дважды она сыграла вничью и трижды проиграла. В предыдущем туре «Ахмат» гостил в Санкт-Петербурге и уже к 11-й минуте пропустил дважды, а дальше «Зенит» довёл дело до победы на классе.

«Пари НН» ведёт борьбу за выживание. В марте нижегородцы одержали две победы, казалось, что они имеют неплохие шансы на спасение. Но затем наступил спад. Нет, играла команда Алексея Шпилевского неплохо, но в шести турах набрала всего два очка. В прошлые выходные «Пари НН» принимал московский «Спартак», хозяева открыли счёт, отличился Бальбоа. Но ещё до перерыва столичные футболисты сравняли, а во втором тайме вышли вперёд, одержав непростую победу (2:1).

Поражение в прошлом туре стало фатальным для Алексея Шпилевского, руководство команды отправило его в отставку. В концовке сезона «Пари НН» будет возглавлять Вадим Гаранин, до этого работавший в медиафутболе. Встряхнёт ли эта перестановка нижегородцев — вопрос. «Ахмат» после череды неудач оказался в подвешенном состоянии, ведь шесть очков от зоны стыковых матчей за три игры — опасно. И всё же запаса грозненцам должно хватить, а нижегородцы будут биться, ведь они в зоне вылета», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».