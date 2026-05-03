«МЮ» — «Ливерпуль»: прогноз Анатолия Катрича на матч АПЛ

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч «МЮ» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.97.

«Борьба за Лигу чемпионов на следующий сезон только разогревается. Остаётся несколько туров, и вес каждого очка увеличивается. «МЮ» на третьей строчке, есть отрыв перед четвёртым «Ливерпулем» в три очка. Плюс у «Астон Виллы» столько же очков, сколько у подопечных Слота. Так что, исходя из турнирного положения, Манчестер может начать играть и на ничейку против прямого конкурента, так как преимущество небольшое, но есть, поэтому лучше особо не рисковать. Таким подходом может воспользоваться «Ливерпуль». И я вполне допускаю, что «красные» могут забрать три очка в Манчестере», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».