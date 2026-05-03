«МЮ» — «Ливерпуль»: прогноз Романа Павлюченко на игру чемпионата Англии

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «МЮ» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «МЮ» за 2.29.

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Манчестер Юнайтед
1-й тайм
2 : 0
Ливерпуль
1:0 Кунья – 6'     2:0 Шешко – 14'    

«Хорошая игра. «МЮ» и «Ливерпуль» борются за призовые места, идут рядом в турнирной таблице, поэтому матч очень важный для обеих команд. При этом и у «Манчестера», и у «Ливерпуля» сейчас не всё стабильно — есть победы, ничьи, поражения. Две команды примерно равного уровня на сегодняшний день.

У «Ливерпуля» ещё ситуация с Салахом. Если он не сыграет, это, конечно, большая потеря для клуба будет. Но здесь, наверное, надо отталкиваться от того, что «красные дьяволы» играют дома. На «Олд Траффорд» это всё-таки другая команда, чем на выезде, поэтому небольшое преимущество отдал бы именно хозяевам.

Встреча, думаю, будет равная, возможно, до первого забитого мяча — кто забьёт, тот и получит большое преимущество. Много моментов вполне может быть, потому что и «Ливерпуль», и «Манчестер Юнайтед» любят атаковать, играют в открытый футбол. Голы, наверное, тоже будут — 1:0 или 2:1, что-то в этом районе.

Трудно здесь что-то предсказать однозначно, потому что команды примерно равные. Но за счёт домашнего поля и мотивации в борьбе за призовые места всё-таки больше верю в «Манчестер Юнайтед». Думаю, дома команда сможет забить на один мяч больше и забрать этот матч», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

