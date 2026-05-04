Названы шансы «Локомотива» сравнять счёт в серии с «Авангардом»

4 мая состоится шестой матч полуфинальной серии Кубка Гагарина «Авангард» — «Локомотив». Игра пройдёт в Омске на «G-Drive Арене», стартовое вбрасывание запланировано на 16:30 мск. После пяти встреч впереди омичи — 3-2.

Букмекеры считают небольшим фаворитом «Авангард». Сделать ставку на победу омичей в основное время предлагается с коэффициентом 2.15. Победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 3.00. Ничейный исход можно найти в линии за 3.95.

При этом аналитики не ждут открытого хоккея. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 2.02.

Победа «Локомотива» с учётом овертайма идёт за 2.22, итоговый успех «Авангарда» оценён в 1.70.