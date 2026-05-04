Стали известны шансы «Эвертона» отобрать очки у «Манчестер Сити»

4 мая состоится матч 35-го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Хилл Дикинсон» в Ливерпуле. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество гостям. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.58. Победа «Эвертона» оценивается коэффициентом 5.60. Ничейный исход можно найти в линии за 4.52.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.21, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74.