Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Авангард» — «Локомотив»: прогноз Владимира Гучека на матч Кубка Гагарина

«Авангард» — «Локомотив»: прогноз Владимира Гучека на матч Кубка Гагарина
Комментарии

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Авангард» — «Локомотив».

Ставка: ТМ 4.5 за 1.79.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
04 мая 2026, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В параллельной серии «Металлург» закончил свой сезон тогда, когда многие болельщики и эксперты были уверены в продолжении серии с казанским «Ак Барсом». Теперь подопечные Анвара Гатиятулина ждут своего оппонента по главному противостоянию сезона в Континентальной хоккейной лиге. Вот кто им будет, уже так легко, как до пятой встречи «Авангарда» и «Локомотива», и не скажешь.

Ярославль уверенно переиграл соперника, он будто его смял в своих попытках перевернуть ход неудачно складывавшейся серии. «Локомотив» показал себя с наилучшей стороны и абсолютно заслуженно одержал вторую победу в противостоянии. «Авангард» не уверовал в свою непобедимость и пока является небольшим фаворитом этого рандеву, растянувшегося уже до шестой встречи.

Ги Буше может оттолкнуться от худшего матча «Авангарда» в данном плей-офф, как ото дна. Сейчас Омску крайне важно при родных трибунах найти в себе силы никуда не сворачивать и не перестраивать игру, а постараться вернуть былое, потерянное в пятом матче. Поэтому прогнозирую, что в шестой игре будет очень плотная борьба, которая несомненно отразится на итоговом результате шестой встречи. Здесь будет откровенно мало заброшенных шайб. Хотя этот прогноз будто бы сам напрашивается, учитывая исходы всех матчей серии, кроме первого и третьего», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Авангард» — «Локомотив», шестой матч. А надо было раньше
«Авангард» — «Локомотив», шестой матч. А надо было раньше
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android