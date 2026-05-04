«Авангард» — «Локомотив»: прогноз Владимира Гучека на матч Кубка Гагарина

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Авангард» — «Локомотив».

Ставка: ТМ 4.5 за 1.79.

«В параллельной серии «Металлург» закончил свой сезон тогда, когда многие болельщики и эксперты были уверены в продолжении серии с казанским «Ак Барсом». Теперь подопечные Анвара Гатиятулина ждут своего оппонента по главному противостоянию сезона в Континентальной хоккейной лиге. Вот кто им будет, уже так легко, как до пятой встречи «Авангарда» и «Локомотива», и не скажешь.

Ярославль уверенно переиграл соперника, он будто его смял в своих попытках перевернуть ход неудачно складывавшейся серии. «Локомотив» показал себя с наилучшей стороны и абсолютно заслуженно одержал вторую победу в противостоянии. «Авангард» не уверовал в свою непобедимость и пока является небольшим фаворитом этого рандеву, растянувшегося уже до шестой встречи.

Ги Буше может оттолкнуться от худшего матча «Авангарда» в данном плей-офф, как ото дна. Сейчас Омску крайне важно при родных трибунах найти в себе силы никуда не сворачивать и не перестраивать игру, а постараться вернуть былое, потерянное в пятом матче. Поэтому прогнозирую, что в шестой игре будет очень плотная борьба, которая несомненно отразится на итоговом результате шестой встречи. Здесь будет откровенно мало заброшенных шайб. Хотя этот прогноз будто бы сам напрашивается, учитывая исходы всех матчей серии, кроме первого и третьего», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».