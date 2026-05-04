«Авангард» — «Локомотив»: прогноз Дарьи Мироновой на шестой матч серии плей-офф КХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч «Авангард» — «Локомотив».

Ставка: ТБ 4 за 1.63.

«Чем больше хоккея, тем лучше! Но «Локомотив» находится в сложной ситуации с минимальным шансом на ошибку. Если команда сможет сыграть так же, как и дома (4:0), то вернётся в Ярославль на седьмой матч. Но одна из проблем в этой серии — команде пока не удавалось выиграть две встречи кряду, в отличие от соперника. Также мы видим, что в случае с ярославцами не имеет значения, кто забил первым.

Зато для успеха им точно нужно лучше играть на точке. В домашней игре Потуральски (10 из 21) и Маклауд (15 из 21) ещё лучше проявят себя, но и в целом к ним нет вопросов. Пономарёв выиграл 6 из 9, а Прохоркин 5 из 12 на выезде. Максиму Шалунову непросто на точке против легионеров «Авангарда». В Ярославле он вышел победителем 6 раз из 16, а Иванов 8 из 22.

«Авангард» дома забивал по две шайбы в этой серии (2:0 и 2:4) и по три против ЦСКА (3:0, 3:2). Оборонительный стиль соперников более удобен для Ги Буше. Проблемы возникали лишь только против «Нефтехимика» в первом раунде (3:4 ОТ и 4:3 ОТ). Зато «Локомотив» в гостях в плей-офф забивал минимум по две шайбы, не считая провала 0:2 в четвёртом матче в Омске.

В этой паре много эмоций, но победа на стороне игровой дисциплины. Примечательно, что соперники засушили предыдущие два матча — «Авангард» 2:0 и «Локомотив» 4:0. Вряд ли в Омске гостям удастся сдержать «ястребов», поэтому реалистичнее ожидать голов со стороны обеих команд. На карту поставлен сезон, и «Локомотив» также сможет забить. Жду здесь минимум четыре заброшенные шайбы на двоих»,- приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».