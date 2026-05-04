«Авангард» — «Локомотив»: прогноз Артура Хайруллина на матч Кубка Гагарина 4 мая

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч «Авангард» — «Локомотив».

Ставка: ТМ 4.5 за 1.79.

«Локомотив» оказался на грани вылета из плей-офф после поражения в четвёртом матче в Омске, но смог собраться — в пятом матче на домашней арене ярославцы забросили четыре безответные шайбы. В начале матча счёт открыл словацкий нападающий железнодорожников Рихард Паник, а в концовке второго периода удвоил преимущество хозяев Максим Берёзкин. На старте третьей 20-минутки отличился Александр Полунин, а окончательный счёт точным броском в пустые ворота установил Максим Шалунов.

Особо стоит отметить вратаря ярославцев Даниила Исаева, который отразил все 28 бросков по своим воротам и записал на свой счёт пятый «сухарь» в нынешнем плей-офф. Отметил своего вратаря и главный тренер «Локомотива» Боб Хартли: «Всегда, когда команда играет «на ноль», все думают о вратаре, это важно для Даниила, но также вся команда хорошо чувствует себя после такой игры. В каждом движении вратаря была уверенность и чёткость, а все полевые помогали».

Шестой матч станет определяющим — если «Авангард» не дожмёт соперника дома, ярославцы могут сотворить великий камбэк. Так что ожидаю увидеть очень осторожный хоккей с небольшим количеством заброшенных шайб», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».