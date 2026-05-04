«Авангард» — «Локомотив»: прогноз Романа Габдрафикова на игру плей-офф КХЛ в Омске

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Авангард» — «Локомотив».

Ставка: победа «Авангарда» за 2.17.

«После 0:4 в Ярославле в серии вообще ничего не ясно. Наоборот — она стала ещё более нервной и тонкой. Потому что пятая игра как раз напомнила — 4:0 здесь не про доминацию на 60 минут, а про детали и реализацию. Две штанги «Авангарда», миллиметры, которые могли перевернуть весь сценарий — и ровно такие же миллиметры до этого работали в пользу Омска.

Для «Локомотива» ключевой новостью стало возвращение Исаева в нормальный режим. Да, Хартли после матча прямо сказал: «Отличная игра в нашем исполнении с первого вбрасывания… это командная победа». Но на таком уровне «сухарь» — это всегда ещё и сигнал команде: можно снова играть смело, потому что сзади есть опора.

Но теперь всё переезжает в Омск — и здесь логика чуть другая. «Авангард» уже показал, что умеет выжимать максимум из минимума: один точный момент, одна ошибка — и дальше включается их дисциплина и «взрослая» оборона. Сам Буше после 0:4 сказал максимально честно: «Шайба никак не залетала в ворота. Точка». И это ровно тот случай, когда ты ждёшь реакцию — не истерику, а злую и холодную поправку по игре.

Отдельно слежу за темой Шарипзянова. Даже если это мера предосторожности, сам факт очень важный: без него у «Авангарда» падает контроль и качество первого паса. Но при этом Омск дома умеет прожимать темпом и сменами, и именно так чаще всего прибивает соперника психологически — не голевой феерией, а ощущением, что тебе всё время тяжело и некомфортно.

Жду максимально плотный и «шахматный» шестой матч — без раскачки и без открытой перестрелки. «Локомотив» попробует продолжить линию пятой игры: забрать точку, не дать сопернику разогнаться и снова навязать свой темп через структуру и давление по борту. Но «Авангард» дома будет играть злее и проще: быстрее доставлять шайбу к воротам, больше грузить Исаева трафиком и добиваниями, и главное — не раздавать лишние подарки в средней зоне. В такой серии очень редко дважды подряд выигрывает команда, у которой всё залетело — обычно идёт ответ, причём именно по-кубковому», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».