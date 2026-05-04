Эксперты назвали шансы «Краснодара» и «Зенита» на чемпионство за два тура до финиша РПЛ

В РПЛ завершился 28-й тур. После него ситуация не поменялась — «Краснодар» лидирует, набрав 63 очка, «Зенит» отстаёт от него на один балл. Букмекеры обновили коэффициенты на чемпионство.

По оценке аналитиков, шансы претендентов сейчас равны. На то, что «Краснодар» защитит титул, можно поставить за 1.90. С такой же котировкой можно заключить пари и на успех «Зенита». Остальные команды потеряли даже математические шансы на первую строчку.

В 29-м туре «Зенит» примет «Сочи», а «Краснодар» отправится в гости к «Динамо». В заключительном, 30-м туре «быки» на своём поле сразятся с «Оренбургом», а петербуржцы на выезде сыграют с «Ростовом».