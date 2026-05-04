«Севилья» — «Реал Сосьедад»: прогноз Семёна Зигаева на матч Примеры
Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Примеры «Севилья» — «Реал Сосьедад».

Ставка: победа «Севильи» с форой (0) за 1.75.

Испания — Примера . 34-й тур
04 мая 2026, понедельник. 22:00 МСК
Севилья
Не начался
Реал Сосьедад
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«21 марта «Севилья» на своём поле проиграла «Валенсии», и руководство команды приняло решение отправить в отставку Матиаса Алмейду. Вместо него теперь работает Луис Гарсия Пласа, который стартовал с поражения от «Овьедо», но затем севильцы дома переиграли мадридский «Атлетико». После успеха вновь последовали неудачи: сначала «Севилья» проиграла «Леванте» в гостях, а спустя три дня в Памплоне уступила «Осасуне».

«Реал Сосьедад» спустя пять лет вновь стал обладателем Кубка Короля и потому уже гарантировал себе участие в Лиге Европы. После победы в финале команда из Сан-Себастьяна сразу проиграла на своём поле «Хетафе», а в прошлом туре отправилась в Мадрид. Соперником был «Райо Вальекано». Баски счёт открыли, затем хозяева забили дважды, но один из голов после просмотра VAR был отменён. Во втором тайме «Реал Сосьедад» вновь вышел вперёд, а «Райо Вальекано» сравнял, но и этот гол был отменён, и вместо него назначили пенальти в ворота мадридцев. Счёт стал 3:1, и казалось, что три очка уедут в Сан-Себастьян. Но хозяева нашли в себе силы и забили дважды, сведя матч к ничьей 3:3.

С одной стороны, «Реал Сосьедад» уже может расслабиться, путёвка в Лигу Европы в кармане. А с другой — в случае победы можно помечтать и о Лиге чемпионов. «Севилья» находится в зоне вылета, и ей очки необходимы во что бы то ни стало. Играя дома, команда Луиса Гарсии Пласы обязана очки набирать, иначе дальше будет только сложнее», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

