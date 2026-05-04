«Эвертон» — «Манчестер Сити»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Эвертона» за 6.40.

«Вечером 4 мая матчем «Эвертон» — «Манчестер Сити», который пройдёт в Ливерпуле, завершится 35-й тур АПЛ, растянувшийся аж на четыре дня. Одного взгляда на турнирную таблицу вполне достаточно, чтобы понять значение этого матча для обеих команд. Особенно его результат важен для гостей. «Манчестер Сити» продолжает отчаянно преследовать «Арсенал» в борьбе за чемпионский Кубок АПЛ, отставая от единолично лидирующих «канониров» на данный момент не только на шесть очков, но и на четыре гола в разнице забитых и пропущенных мячей (+41 против +37). «Арсенал» в субботу разгромил на своём поле в столичном дерби «Фулхэм» 3:0 и оторвался от своего главного конкурента. Теперь каждая последующая игра и «Сити», и «Арсенала» превращается в финальную, где осечка исключена.

«Эвертон» находится в таблице на 11-й строчке с 47 очками при нулевой разности мячей и сохраняет шансы на попадание в еврокубки, ведь от «Брайтона», который занимает шестое место, мерсисайдцев отделяет всего три очка. Однако «горожане» Пепа Гвардиолы являются для хозяев крайне неудобными соперниками. «Эвертон» проиграл восемь последних домашних матчей АПЛ «Сити» — их самая длинная серия поражений против одного и того же соперника в истории лиги. Ну а «Сити» не уступал «Эвертону» в 17 последних матчах Премьер-лиги (14 побед и три ничьих) — с поражения 0:4 в первый сезон Гвардиолы в Англии. То же самое и на уровне тренерского противостояния. Грядущий матч станет 16-м между командами Дэвида Мойеса и Пепа Гвардиолы: в Премьер-лиге шотландец ни разу не побеждал испанца.

«Эвертон» после крупной победы над «Челси» (3:0) в 31-м туре в последующих трёх матчах не выигрывал (ничья и два поражения подряд). Трижды кряду в АПЛ «ириски» не проигрывали с января прошлого сезона. Любопытно, что в последних двух матчах с «Ливерпулем» и «Вест Хэмом» решающие голы «Эвертон» пропускал на 90-й минуте. В истории Премьер-лиги ещё не было случая, когда одна и та же команда делала это в трёх играх подряд. «Манчестер Сити», напротив, штампует победы в каждом из своих шести последних матчей во всех турнирах (финал Кубка лиги, четвертьфинал и полуфинал Кубка Англии, три — в Премьер-лиге), причём в четырёх из этих шести игр «горожане» оставляли свои ворота «сухими».

И всё же, думаю, «Эвертон» сможет удивить своих могучих соперников и даже победить! Тем более что в стартовый состав, скорее всего, вернётся их лучший бомбардир этого сезона Бету, на счету которого девять голов. Игрок сборной Гвинеи-Бисау залечил свои болячки, полученные в мерсисайдском противостоянии с «Ливерпулем», и готов к бою! До травмы Бету отмечался голами в трёх матчах подряд, в том числе и с «красными», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».