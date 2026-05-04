«Авангард» — «Локомотив»: ставка Владимира Крикунова на матч плей-офф КХЛ

Комментарии

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч «Авангард» – «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» и ТМ 5.5 за 3.50.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
04 мая 2026, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чем дольше затягивается серия – тем больше козырей у «Локомотива». Более длинная скамейка и заигранная на высшем уровне молодёжь уже начали обеспечивать чемпионам преимущество в скоростях и в единоборствах. В пятом матче превосходство ярославцев в этих компонентах было безоговорочным – и стало главной причиной их победы.

А потому и к этой встрече гости подходят в статусе фаворита. «Авангард» начал ошибаться в обороне. У «Авангарда» Серебряков всё-таки не волшебник. Наконец, одна из главных сильных сторон «Авангарда» — высокое индивидуальное мастерство нападающих – опять же нивелируется усталостью. Окулов и Ко далеко не так свежи, как на старте серии. А заменить их, по сути, некем. Ротация у «ястребов» весь сезон была минимальной, обстрелянных дублёров в обойме почти нет. «Локомотив» пусть и не без труда, но выгрызет себе право на седьмой матч. Минимальная победа ярославцев с тоталом меньше 5.5», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

Серия «Авангард» — «Локомотив» закручивается: экспресс на хоккей
