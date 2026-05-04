Эксперты назвали шансы ЦСКА выиграть Кубок России после увольнения Челестини

Московский ЦСКА решился на кадровые перестановки на самом финише сезона. Клуб расстался с главным тренером Фабио Челестини. Исполнять обязанности наставника будет главный тренер молодёжной команды Дмитрий Игдисамов.

В РПЛ армейцы имеют сугубо математические шансы на бронзовые медали, зато в Кубке им предстоит сыграть в финале Пути регионов против «Спартака». Букмекеры оценивают вероятность победы ЦСКА в этом турнире коэффициентом 5.00 (около 20%). На выход армейцев в суперфинал по итогам противостояния со «Спартаком» дают котировку 3.00 (примерно 33% вероятности).

Челестини работал в клубе с начала сезона. Он заменил Марко Николича. Под его руководством ЦСКА выиграл Суперкубок России.