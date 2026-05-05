Названы шансы «Арсенала» и «Атлетико».в ответном матче Лиги чемпионов

5 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Арсенал» — «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. В первой встрече соперники не выявили победителя — 1:1.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.63. Победа «Атлетико» оценивается коэффициентом 5.68. Ничейный исход можно найти в линии за 4.13.

При этом аналитики сомневаются в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.89. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88.