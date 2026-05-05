Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Арсенал» — «Атлетико»: прогноз Александра Мостового на матч Лиги чемпионов

«Арсенал» — «Атлетико»: прогноз Александра Мостового на матч Лиги чемпионов
Комментарии

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Арсенал» — «Атлетико».

Ставка: ничья или победа «Арсенала» в один мяч за 1.83.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
05 мая 2026, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ну что, действительно трудно комментировать такие матчи и давать прогнозы, потому что уровень команд высокий и любая мелочь может все решить. Я уже говорил, что болею за «Атлетико», но надо признать, что «Арсенал» выглядел лучше, особенно во втором тайме. Хотя «Атлетико» сравнял и даже мог забить ещё, но последние 20 минут были за «Арсеналом», они владели инициативой и давили.

Поэтому думаю, что и здесь картина может быть похожей. «Атлетико» особо терять нечего, но при этом им нет смысла раскрываться. При счёте 1:1 они вполне могут сыграть аккуратно, даже 0:0 или снова 1:1 их устроит, если удастся поймать свой шанс на контратаке. Мы часто видим, как команды бегут вперёд, раскрываются, думают, что дожмут, а потом сами же получают в свои ворота.

Но всё-таки «Арсенал» играет дома, и это даёт им преимущество. Поддержка трибун, давление, контроль мяча — всё это может сыграть свою роль. Думаю, что у них будет больше моментов и владения, но «Атлетико» умеет терпеть и ждать своего эпизода. Поэтому варианты вижу такие: либо 2:1 в пользу «Арсенала», либо ничья 1:1. Но всё равно хочется, чтобы «Атлетико» выстоял, не раскрылся раньше времени и воспользовался своим шансом, буду болеть за гостей», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Арсенал» — «Атлетико». Диего Симеоне покоряет Лондон
«Арсенал» — «Атлетико». Диего Симеоне покоряет Лондон
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android