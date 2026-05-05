«Арсенал» — «Атлетико»: прогноз Анатолия Катрича на игру 1/2 финала Лиги чемпионов

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч «Арсенал» — «Атлетико».

Ставка: победа «Арсенала» за 1.60.

«Арсенал» подошёл к ответному полуфиналу в статусе фаворита, ведь в первом матче на выезде «канониры» не проиграли (ничья 1:1). Дома, при поддержке родных трибун, лондонцы должны прибавить, в отличие от «Атлетико», который в четвертьфинале чудом прошёл «Барселону», фактически провалив оба матча по xG. Испанцы стабильно пропускают. «Арсенал», к слову, всегда отличался в очных встречах с этим соперником. Уверен, что именно лондонский «Арсенал», обладающий более вариативной атакой, сумеет дожать прагматичного оппонента», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».