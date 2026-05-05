«Арсенал» — «Атлетико»: прогноз Артура Петросьяна на полуфинал Лиги чемпионов

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч «Арсенал» — «Атлетико».

Ставка: победа «Арсенала» по угловым в первом тайме с форой (-1) за 1.64.

«Не стоит от этой пары ждать того, что мы увидели в Париже в исполнении «ПСЖ» и «Баварии», но в то же время думаю, что ответная игра должна стать повеселее по сравнению с тем, что мы видели в Мадриде. Скорости должны быть выше, и всё будет решаться здесь и сейчас. Это вынудит «Арсенал» играть на порядок быстрее, активнее и так далее.

В целом можно сказать про лондонцев, что они преодолели некий мини-кризис, который случился с ними несколько недель назад. Две победы в АПЛ подряд, и достаточно уверенно смотрелся «Арсенал» в последней игре с «Фулхэмом». В целом по движению кажется, что команда стала выглядеть более компетентно, хотя в определённый момент казалось, что бензин у «канониров» уже закончился и вряд ли что-то сможет измениться до окончания сезона. «Атлетико» остается уверенным в себе, стиль команды не меняется годами, и всё говорит за то, что на «Эмирейтс» команда Симеоне будет действовать в привычной для себя манере.

Думаю, стоит обратить внимание на угловые. Как бы события здесь ни развивались — будет оставаться ничейный счет, вдруг забьёт «Атлетико» или даже забьёт «Арсенал», — всё равно при таком сценарии «Арсенал» будет больше владеть мячом и больше атаковать. Просто «Атлетико» не заточен под другую игру, всё равно будут искать шансы в контрвыпадах, в переходных фазах, будут стараться после потерь мяча «Арсеналом» организовывать что-то своё.

При любом развитии событий думаю, что у «Арсенала» будет больше шансов на угловые, удары, атаки. Мне понравился вариант угловых в первом тайме от «Арсенала» с форой (-1) за 1.64. Касаемо исходов игры — не думаю, что здесь будет сверхрезультативный матч. Скорее всего, снова больше трёх забитых мячей мы здесь не увидим. Кажется, что «Арсенал» проиграть здесь не должен, как минимум ничья случится. Оптимальный вариант — «Арсенал» не проиграет и ТМ (3.5) за 1.63», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».