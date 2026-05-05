Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Арсенал» — «Атлетико»: прогноз Александра Вишневского на матч Лиги чемпионов в Лондоне

«Арсенал» — «Атлетико»: прогноз Александра Вишневского на матч Лиги чемпионов в Лондоне
Комментарии

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч «Арсенал» — «Атлетико».

Ставка: «Арсенал» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.65.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
05 мая 2026, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Арсенал» будет принимать «Атлетико», будучи явным фаворитом матча согласно букмекерской линии. Но ситуация совсем не благоволит «канонирам», потому что первая встреча Лиги чемпионов играется в среду, а ответная — уже через шесть дней, во вторник, как сейчас и происходит, при этом параллельно нельзя забивать на АПЛ, где тоже надо решать важные турнирные задачи, что как раз делает «Арсенал». Проводить три важнейших матча в течение семи дней — это очень большая нагрузка на футболистов.

«Атлетико» в чемпионате уже никаких задач не решает. Очевидно, что там будет третье или четвёртое итоговое место. Даже вторым составом «Атлетико» умудрился выиграть у «Валенсии», что говорит нам о глубине состава. Сейчас будет играть основной состав, который в отличие от основного состава «Арсенала» отдыхал шесть дней. Мне кажется, в этом есть шанс для «Атлетико».

Мадридская команда несколько недооценена. Когда вижу коэффициент 1.65 на чистую победу «Арсенала», это, конечно, вызывает вопросы. «Арсенал» давно не показывал ту бравую яркую игру, которая у него была на протяжении почти всего сезона. Признаю, что «Арсенал» должен быть фаворитом, но 1.65 на чистую победу и 1.33 на проход «Арсенала» — это перебор. У «Атлетико» сейчас нет существенных потерь, восстановился основной вратарь Облак, линия атаки мощнейшая. «Атлетико» безусловно даст бой и всерьёз поборется за путевку в финал. Мне кажется, основная ставка — аккуратная: 1Х и ТМ (3.5). Всё-таки это не «Бавария» и не «ПСЖ», здесь все играют аккуратно.

Другая ставка очень оригинальная — в итоговом счёте будет цифра 1. Думаю, могут закончить эту игру со счётом 1:1, я бы назвал это наиболее вероятным. Мне кажется валуйной ставка на ничью. Она не является провалом ни для какой команды. Это переход игры в дополнительное время. Ничья здесь более вероятна, чем 25%, которые соответствуют коэффициенту 4», — приводит слова Вишневского «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Арсенал» — «Атлетико». Диего Симеоне покоряет Лондон
«Арсенал» — «Атлетико». Диего Симеоне покоряет Лондон
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android