«Арсенал» — «Атлетико»: прогноз Александра Вишневского на матч Лиги чемпионов в Лондоне

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч «Арсенал» — «Атлетико».

Ставка: «Арсенал» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.65.

«Арсенал» будет принимать «Атлетико», будучи явным фаворитом матча согласно букмекерской линии. Но ситуация совсем не благоволит «канонирам», потому что первая встреча Лиги чемпионов играется в среду, а ответная — уже через шесть дней, во вторник, как сейчас и происходит, при этом параллельно нельзя забивать на АПЛ, где тоже надо решать важные турнирные задачи, что как раз делает «Арсенал». Проводить три важнейших матча в течение семи дней — это очень большая нагрузка на футболистов.

«Атлетико» в чемпионате уже никаких задач не решает. Очевидно, что там будет третье или четвёртое итоговое место. Даже вторым составом «Атлетико» умудрился выиграть у «Валенсии», что говорит нам о глубине состава. Сейчас будет играть основной состав, который в отличие от основного состава «Арсенала» отдыхал шесть дней. Мне кажется, в этом есть шанс для «Атлетико».

Мадридская команда несколько недооценена. Когда вижу коэффициент 1.65 на чистую победу «Арсенала», это, конечно, вызывает вопросы. «Арсенал» давно не показывал ту бравую яркую игру, которая у него была на протяжении почти всего сезона. Признаю, что «Арсенал» должен быть фаворитом, но 1.65 на чистую победу и 1.33 на проход «Арсенала» — это перебор. У «Атлетико» сейчас нет существенных потерь, восстановился основной вратарь Облак, линия атаки мощнейшая. «Атлетико» безусловно даст бой и всерьёз поборется за путевку в финал. Мне кажется, основная ставка — аккуратная: 1Х и ТМ (3.5). Всё-таки это не «Бавария» и не «ПСЖ», здесь все играют аккуратно.

Другая ставка очень оригинальная — в итоговом счёте будет цифра 1. Думаю, могут закончить эту игру со счётом 1:1, я бы назвал это наиболее вероятным. Мне кажется валуйной ставка на ничью. Она не является провалом ни для какой команды. Это переход игры в дополнительное время. Ничья здесь более вероятна, чем 25%, которые соответствуют коэффициенту 4», — приводит слова Вишневского «РБ Спорт».