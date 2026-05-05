«Арсенал» — «Атлетико»: прогноз Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов 5 мая

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Арсенал» — «Атлетико».

Ставка: ничья за 4.10.

«Думаю, в этом матче «Атлетико» сыграет в свою игру. Они встанут сзади и будут действовать «автобусом», а «Арсенал» на 100% будет играть первым номером. Всё-таки лондонцы дома, болельщики будут гнать вперёд, поэтому атаковать им придётся. Но «Атлетико» как раз тем и ценится, что когда эта команда уходит в оборону, вскрыть её очень тяжело.

У «Атлетико» большой опыт таких матчей, они умеют обороняться и играть на результат. Мне кажется, в какой-нибудь быстрой атаке они вполне могут убежать и забить. При этом много голов не жду. Скорее будет такая же сухая игра, как и в первом матче — мало моментов, много борьбы, всё очень аккуратно.

Думаю, основное время может закончиться вничью — где-то 1:1. «Арсенал», конечно, будет больше атаковать, потому что играет в Лондоне, у себя дома. Но «Атлетико» такие матчи умеет вытаскивать. Они могут вытерпеть, закрыться, дождаться своего момента и довести игру до серии пенальти.

В основное время здесь не вижу явного победителя. Ощущение, что встреча будет настолько закрытой и тяжёлой, что всё может уйти дальше. А если дойдёт до пенальти, я бы поставил на проход «Атлетико». Мне кажется, по таким матчам они выглядят более опытной командой, но возьму ничью в основное время», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».